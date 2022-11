Lindsay De Vylder pakt voor de 2e dag op rij het baanrecord in 't Kuipke: "Bij de aflossing wist ik het"

Het baanrecord van Moreno De Pauw in 't Kuipke stond al 5 jaar op de tabellen, maar Lindsay De Vylder heeft daar ondertussen wat van af gedaan.

5 jaar aan een stuk stond het baanrecord in 't Kuipke op naam van Moreno De Pauw, maar Lindsay De Vylder reed op dag 2 van de Zesdaagse van Gent de tijd van de tabellen. Een dag later was het opnieuw prijs. De nieuwe recordtijd is 8"332.

"Het is fantastisch. Vooraf had ik daarvoor willen tekenen", vertelde De Vylder aan Sporza. "Tot mijn eigen verbazing ging er nog heel wat tijd van af, maar ik voelde het al bij de aflossing. 'Amai, dat is het', dacht ik en het bleek ook zo te zijn."

"Die prestaties geven ook een boost", ging De Vylder verder. "Als team zijn we ook enorm sterk. Het puntentotaal blijft maar stijgen en voorlopig gaat het heel goed. Hopelijk kunnen we dat nog 3 dagen volhouden."