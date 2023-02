Lotte Kopecky volgt in de afvalling zichzelf als Europees kampioene op

Lotte Kopecky heeft op het EK zichzelf in de afvalling opgevolgd. Ze controleerde de hele wedstrijd en maakte het af in de slotsprint.

In de afvalling is Lotte Kopecky de regerende wereldkampioene en Europese kampioene. De 1e sprints waren geen probleem voor Kopecky. Ze hield zich goed voorin en kwam nooit in de gevarenzone.

Halfweg was er een valpartij en na een korte neutralisatie kon iedereen weer verder. Kopecky bleef controleren en zat bij de laatste 3. Zo had België al meteen een medaille.

Kopecky mocht samen met de Française Valentine Fortin in de laatste sprint uitmaken wie goud of zilver ging pakken. Kopecky zette als 1e aan. Fortin kwam nog kort, maar Kopecky hield haar af en verlengde zo haar titel. Het brons was voor de Nederlandse Maike van der Duin.