Robbe Ghys valt in de puntenkoers op het EK net naast het podium

Robbe Ghys is op het EK baanwielrennen 4e geëindigd. Hij deed verschillende pogingen om een winstronde te pakken en kwam enkele punten te kort om nog een medaille te pakken.

Robbe Ghys begon zijn EK baanwielrennen in de puntenkoers. Hij mengde zich meteen in de 1e sprint en pakte daar 3 punten. Daarna pakte hij in enkele sprints geen punten en het spel met de winstronden begon. Zo werd het duidelijk dat Ghys ook op een winstronde moest beginnen rekenen.

Halfweg viel Ghys enkele keren aan. Zo pakte hij in de sprints enkele punten, maar hij bleef op veel punten van een medaille staan. Met nog minder dan 40 ronden van het einde ging Ghys nog eens vol voor de winstronde. Hij raakte niet rond, maar via de sprints kwam hij korter bij de medailles.

In de slotronden zette Ghys nog eens alles op alles, maar hij strandde uiteindelijk met 39 punten op een 4e plaats. Het goud was voor Simone Consonni. Die in de slotsprint beter dan Donovan Grondin deed. Het zilver was voor Albert Torres. Het brons voor Grondin.