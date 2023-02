Lotte Kopecky tevreden met haar bronzen EK-medaille: "Omdat het omnium een olympisch nummer is"

Lotte Kopecky pakte in het omnium een nieuwe EK-medaille. Deze keer was het brons, maar daar is ze nog altijd tevreden over.

Na de scratch moest Lotte Kopecky opnieuw achtervolgen. "Ik ben na alweer een mindere scratch blij dat ik toch nog brons heb", vertelde ze na afloop van het omnium. "Het is een belangrijke medaille, want het omnium is een olympisch nummer. Al was het wel nog nipt met het zilver." Kopecky had aan het einde evenveel punten als Pikulik, maar bondscoach Kenny De Ketele wou nog meer punten voor Kopecky. Bij de jury vroeg hij om meer punten bij de 4e tussensprint. Ze pakte daar 1 punt, terwijl ze net het peloton aan het dubbel was. "Maar ik zal elders wel een punt hebben laten liggen", tilde Kopecky daar niet zwaar aan. Zondag komt Kopecky opnieuw in actie. Dan rijdt ze samen met Shari Bossuyt de ploegkoers. "Een nieuwe medaille is niet vanzelfsprekend. Bossuyt is nog maar net van een sleutelbeenbreuk hersteld. Ik hoop dat ze vooral eerst in haar regenboogtrui kan genieten", aldus Kopecky.