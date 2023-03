Belg doet in de 3e rit een goede zaak in de Cape Epic

Wout Alleman blijft het in de Cape Epic goed doen. Hij heeft zijn 3e plaats verstevigd.

De 1e rit in de Zuid-Afrikaanse Cape Epic won Wout Alleman samen met zijn Italiaanse partner Fabian Rabensteiner. In rit 2 bevestigde het duo en schoven ze op naar plaats 3 in het klassement.

Voor de 3e rit gingen Alleman en Rabensteiner goed mee in de kopgroep tot het einde. De laatste single track probeerden ze als 1e aan te vatten, maar dat mislukte.

Uiteindelijk werd er gesprint en de zege was voor Matthew Beers en Christopher Blevins. Alleman en Rabensteiner werden 3e en verstevigden hun 3e plaats in het klassement. Nino Schurter en Andri Frischknecht blijven aan de leiding.

Voor Alleman en Rabensteiner is het nog 4 dagen bikkelen voor het podium.