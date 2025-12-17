Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

Eind februari hangt Laura Verdonschot haar fiets aan de haak. In het veldrijden wil ze voorlopig niet actief blijven, Verdonschot maakte wel al werk van een opvallende nieuwe uitdaging.

Door een aanhoudende blessure zal Laura Verdonschot aan het einde van dit seizoen haar fiets aan de haak hangen. Op 22 februari 2026 rijdt ze in Oostmalle de laatste cross van haar carrière.

Blessure blijft aanslepen bij Verdonschot

Een knik in haar bekkenslagaders, zowel links als rechts, zorgt ervoor dat de bloedsomloop naar haar benen wordt afgesneden. Ook al zou dat nog opgelost kunnen worden, dan nog zal Verdonschot maar aan 85% van haar beste niveau zitten.

En dat is niet genoeg om tot de subtop te behoren in het veldrijden en dus vindt Verdonschot het tijd om afscheid te nemen. In het veldrijden actief blijven, dat zegt Verdonschot op dit moment niet meteen iets.

Carrière bij defensie voor Verdonschot?

"In de zomermaanden ben ik testen gaan afleggen bij Defensie. Om er als onderofficier te kunnen beginnen. Feedback kreeg ik nog niet. Ik weet dat daar een lange tijd overheen kan gaan", zegt Verdonschot bij Het Nieuwsblad.

Als ze wordt toegelaten, dan zal dat voor haar de meest logische keuze zijn. En net als op een kampioenschap in het veld zal ze dan ook de Belgische kleuren en haar land verdedigen.