Wereldkampioen geeft critici lik op stuk: "Hun gezeik maakt het zo verschrikkelijk moeilijk"

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn wereldkampioen ploegkoers. Vooral voor die laatste geeft het voldoening, want hij heeft een moeilijke periode achter de rug.

Jan-Willem van Schip was altijd al een buitenbeentje. Door zijn smaller stuur valt hij in het peloton op. Al was hij vooral al succesvol op de piste. Zo werd hij in 2019 wereldkampioen in de ploegkoers en 4 jaar later deed hij het opnieuw.

Tussendoor heeft de Nederlander het moeilijk gehad. Op het EK, enkele maanden eerder, leek hij op weg naar een medaille in het omnium, maar in het slot viel hij nog uit de prijzen. Bovendien viel hij voor de camera. De NOS besliste dan maar om de beelden niet uit te zenden. Van Schip heeft ze wel in zijn bezit.

"Soms laat ik de beelden aan iemand zien", vertelde van Schip aan de NOS. "Sommigen vinden het cool, maar anderen doen raar. Het is misschien wel mooi om me soms kwetsbaar te tonen, maar het levert ook gezeik op."

Dat krijgt van Schip ook over zijn smaller stuur. "In Vive le Vélo werd er ooit hard om gelachen, maar er is bewezen dat het werkt. Al is nog nooit iemand komen vragen om het eens te proberen", ging hij verder.

"Nog steeds als ik in een peloton rijd, schelden gasten me verrot omdat ik met een te smal stuur rijd. 'What the fuck? Ben je dan zelf onzeker, omdat je zelf geen eigen stuur erop mag schroeven? Ben je bang dat ik echt sneller ben?', roepen ze dan. Het geeft zo veel gezeik. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk", aldus van Schip.