Brons voor Belg op het EK baanwielrennen: "En als je ziet wie voor me eindigde"

Op het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder pakte Jules Hesters een bronzen medaille. Dat gebeurde op de afvalling.

Woensdag zijn de Europese kampioenschappen in het baanwielrennen van start gegaan. Jules Hesters maakte zijn favorietenrol voor een medaille waar.

In 2022 en 2024 haalde hij al brons op het EK en dat deed hij nu ook nog eens over. “Ik zat goed in de wedstrijd en belandde nooit in de gevarenzone”, vertelde hij achteraf op Sporza. “Dat lukt enkel wanneer je goeie benen hebt.”

Toen de vierde laatste uit koers werd gehaald wist Hesters dat hij minimaal brons had. Maar daar bleef het ook bij voor onze landgenoot. Het goud was voor Teutenberg, het zilver voor Oliveira.

“Ik kan tevreden zijn, zeker als je ziet wie er voor mij eindigt - de wereldkampioen (Teutenberg, red.) en de olympische kampioen ploegkoers (Oliveira, red.). Dat zijn geen pannenkoeken, hé”, lachte hij.

“Ik had goeie benen, maar Teutenberg heeft al tien koersdagen in Australië in de benen en Oliveira kwam net uit de Ronde van Valencia. Dat maakte het verschil, want zij kwamen zo net iets frisser de finale in.”

Hesters was blij dat hij zijn beste niveau ooit haalde. Zonder een medaille was hij niet tevreden geweest. Een groot feest werd het echter niet. “Ik sta nog de hele week stand-by als reserve, want de griep is sterk in opmars. Al blijven we daar voorlopig gelukkig van gespaard. Maar als het moet, ben ik er klaar voor.”