TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd
Foto: © photonews
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Nog maar twee dagen scheiden ons van de Grand Départ. Dat betekent dat er volop interviews worden afgenomen in de vorm van officiële persmomenten en dat in Barcelona de ploegenpresentatie plaatsvindt. Er zullen dus ongetwijfeld interessante uitspraken worden gedaan.

Kevin Vanbuggenhout

Pogacar onder de indruk, Vingegaard beter dan ooit

Uiteraard werd de voorstelling van de twee grootste kanshebbers op de Tourzege gehouden voor het einde van de ploegenpresentatie. Tadej Pogacar was onder de indruk van het decor, namelijk de Sagrada Familia. "Het is zeker een kunstwerk. Ik ben blij om hier voor dit publiek te staan, we zijn hier goed ontvangen. We zijn er klaar voor als team, ik ook en de fans ook", zei de Sloveen, terwijl het publiek 'Pogi' scandeerde. "De eerste dag is al GC-dag. Er zal veel druk zitten op de grote jongens. Let’s go."

Zijn rivaal Jonas Vingegaard toonde zich zelfverzekerd. "Het is tot dusver een goed jaar geweest. Ik ben blij dat ik terug in Barcelona ben. Ik was hier ook voor de Ronde van Catalonië. Ik heb er toen van genoten en nu zal ik opnieuw genieten. Ik voel me klaar voor de Tour. Ik ben beter dan ooit en kijk uit naar de koers."

Kevin Vanbuggenhout

Evenepoel 'ging niet op vakantie', Van der Poel wil verrassen

De ploegenpresentatie verloopt onder massale belangstelling en vooral de drinkbussen zijn populair bij de Catalanen. Toen Alpecin-Premier Tech op het podium reed, blikte Mathieu van der Poel vooruit naar de ploegentijdrit. "Het parcours van de ploegentijdrit is best oké. We hebben niet veel ervaring in het ploegentijdrijden, maar we hebben ons goed voorbereid. Hopelijk kunnen we de mensen verrassen." 

Bij de voorstelling van Red Bull ging het met Remco Evenepoel natuurlijk over zijn koersloze periode. "Alles is goed met mij. Ik heb de laatste tijd geen wedstrijden meer gereden, maar dat betekent niet dat ik op vakantie ben geweest. Ik voel me er klaar voor om ervoor te gaan. Je moet elke dag benaderen als een eendagskoers en dan zien wat het resultaat is. We gaan elke dag ons best doen."

Kevin Vanbuggenhout

Pogacar geeft update over Zigart, Vingegaard mist Van Aert

Tadej Pogacar heeft zich met een fris kopje gepresenteerd in Barcelona om het over de nakende klassementsstrijd te hebben. "Ik denk niet dat enkel Vingegaard in mijn buurt kan komen. Er zijn hier veel jongens die kunnen winnen. Zoals de man naast mij", verrast Pogacar, verwijzend naar ploegmaat Isaac del Toro. Pogacar geeft ook een update over zijn partner Urska Zigart na haar val. "Het gaat steeds beter met Urska. Ze rijdt al buiten, ook al mag dat niet van de dokter. Ze is sterk en geneest snel. Het was een goede keuze om de laatste dagen samen thuis te blijven."

Jonas Vingegaard weet dat hij voor een zware taak staat. "Pogacar is wellicht de beste renner ooit in het peloton. Ik ben er trots op dat ik hem al heb kunnen verslaan. Dat geeft motivatie om het opnieuw te proberen." Dat zal Vingegaard dan wel moeten doen zonder Wout van Aert aan zijn zijde. "Het is een grote teleurstelling dat Wout er niet bij is. We zullen hem in de ploegentijdrit al missen." 

 

 

 

Kevin Vanbuggenhout

Zieke De Lie past voor ploegenpresentatie

Er zijn toch weer kopzorgen omtrent Arnaud De Lie. Hij zal niet op de ploegenpresentatie aanwezig zijn, meldt zijn ploeg Intermarché-Lotto. De Lie is immers ziek en heeft last van maagklachten.

"Uit voorzorg zal hij in het hotel blijven, met het doel om volledig klaar te zijn voor de start van de Tour de France op zaterdag", klinkt het bij de Belgische formatie. Bij de start van de Giro had De Lie ook al last van een ziekte. Het is dus maar de vraag of hij in de Tour de France wel zijn beste niveau zal kunnen halen.

Kevin Vanbuggenhout

Evenepoel maakt geen probleem van gedeeld kopmanschap

Remco Evenepoel heeft inmiddels met de pers gesproken en ging onder meer in op het gedeelde kopmanschap met Florian Lipowitz. Dat roept toch wat vragen op. Een deel van de analisten schat in dat Evenepoel de kopman wordt vanwege zijn uitstraling, anderen zien dan weer meer in Lipowitz de kopman vanwege zijn prestaties in rittenkoersen.

"We weten al lang dat we hier samen aan de start gingen staan. We zijn daar klaar voor", maakt Evenepoel er geen probleem van. "De Ronde van Catalonië hebben we ook samen gereden en daar waren we respectievelijk derde en vijfde." Lipowitz was degene die in Catalonië het podium haalde, Evenepoel sloot er de top vijf af. "Er was één dag waarop we voor elkaar moesten werken en opofferingen moesten doen. Dat werkte goed."

Nog maar twee dagen scheiden ons van de Grand Départ. Dat betekent dat er volop interviews worden afgenomen in de vorm van officiële persmomenten en dat in Barcelona de ploegenpresentatie plaatsvindt. Er zullen dus ongetwijfeld interessante uitspraken worden gedaan.

Een van de renners die al aanschoof voor een officieel persmoment in Barcelona, was Mathieu van der Poel. Hij begint met een flinke opsteker aan de Tour, al heeft die niets met zijn wielercarrière te maken. Van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels verwachten hun eerste kind samen. Dat maakten ze onlangs bekend via Instagram.

Het is voor het eerst dat Van der Poel zich daar in het openbaar achter een microfoon over uitlaat. "Het is heel mooi dat we dat konden aankondigen, maar of ik nu op een roze wolk zit? De roze wolk is pas voor na de geboorte, neen? Natuurlijk zijn we heel blij met het nieuws. Hopelijk zal het mij wel helpen." Knallen maar, papa in spe.

Van der Poel mikt op ritzege en Philipsen op groene trui

Ook op sportief gebied verschaft Van der Poel duidelijkheid. "Het doel is zoals altijd om een etappe te winnen. Dat probeer ik te doen. Daarnaast probeer ik Jasper Philipsen te helpen in de strijd om de groene trui." De twee ploeggenoten namen tijdens het persmoment naast elkaar plaats. Ze vormen in principe nog altijd een succesvol duo.

Daar rekenen ze bij Alpecin-Premier Tech in ieder geval op. Ook de andere grote namen uit het deelnemersveld verschijnen voor de media. Onder andere Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar geven voorafgaand aan de ploegenpresentatie tekst en uitleg. Bij hen zal het vermoedelijk vooral over het klasseement gaan.

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Tour-ploegenpresentatie aan Sagrada Familia

Hun persmomenten vinden plaats tussen 18u05 en 18u40. Als winnaar van de vorige editie heeft Pogacar dan nog voldoende tijd om zich te verplaatsen naar het podium van de ploegenpresentatie aan de Sagrada Familia. De ploegenpresentatie begint eigenlijk al iets voor zijn persmoment, namelijk omstreeks 18u30.

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