TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

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Nog maar twee dagen scheiden ons van de Grand Départ. Dat betekent dat er volop interviews worden afgenomen in de vorm van officiële persmomenten en dat in Barcelona de ploegenpresentatie plaatsvindt. Er zullen dus ongetwijfeld interessante uitspraken worden gedaan.





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