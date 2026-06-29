Uitkijken naar bébé VDP! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels komen met prachtig nieuws

Wauw, wat een prachtig nieuws! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels zijn in de wolken, want ze verwachten hun eerste kind. Ze hebben bij elkaar intens geluk gevonden en zullen die liefde alleen maar groter maken met de komst van 'bébé VDP'.

Van der Poel en zijn vriendin maakten het nieuws bekend via Instagram: zo gaat dat in deze moderne tijden. Ze deelden de aankondiging vlak voor de start van de Tour de France. Van der Poel zou daar weleens kunnen uitblinken, in de wetenschap dat hij binnenkort vader wordt, al zijn de sportieve prestaties nu natuurlijk van ondergeschikt belang.

Mathieu en Roxanne moeten vooral genieten van deze bijzondere periode samen, waarin ze kunnen uitkijken naar de geboorte van hun eerste kind. Op een reeks foto's waarop ze allebei in het wit zijn gekleed, laten ze zien hoe gelukkig ze zijn. Roxanne laat ook wel haar buikje zien, waarop enkele toepasselijke woorden geschreven staan.

Veel felicitaties voor Mathieu en Roxanne

Daarop staat ‘bébé VDP’. Er groeit inderdaad een kleine Van der Poel in de buik van Roxanne Bertels. Uiteraard ontvangen Mathieu en Roxanne via de reacties veel felicitaties. Eén reactie valt extra op, namelijk die van Tiffany Ling-Vannerus, de vrouw van Louis Talpe. Zij zijn heel erg goed bevriend met Mathieu en Roxanne.

"Hoe hebben we hiervan gedroomd. Samen zwanger", deelt Tiffany in de feestvreugde. Ze noemt het ook de grootste overwinning ooit van Mathieu van der Poel en daar kunnen we haar alleen maar gelijk in geven. Mathieu en Roxanne zijn al zeker sinds 2018 samen. Hun liefde wordt nu bekroond met de komst van hun eerste kind.



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Roxanne uitgerekend voor januari 2027

Roxanne is ook geregeld aanwezig bij de finish van grote wedstrijden, waar ze Mathieu na afloop in de armen valt. Nu kunnen ze samen uitkijken naar een veel belangrijker moment, de geboorte van hun eerste kind. Bertels is in januari 2027 uitgerekend, zo laat het koppel weten.