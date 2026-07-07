Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

Remco Evenepoel heeft er een goede eerste driedaagse opzitten in de Tour. Onze landgenoot zit in het algemeen klassement in het spoor van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard en ligt op schema. Ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat de vlekkeloze voorbereiding van Evenepoel zijn vruchten afwerpt.

Evenepoel reed een meer dan degelijke ploegentijdrit en werd in de tweede etappe knap derde na Isaac del Toro en Tadej Pogacar. In de derde rit ontbrak het hem in het absolute slot aan de nodige punch, maar het algemene gevoel is heel goed.

Dat beaamde ook ploegleider Klaas Lodewyck maandag. "Die klimcadans, die versnelling... het staat ons geweldig aan. Het is al een tijdje geleden dat we dat nog van hem hebben gezien. Hopelijk kunnen we ‘t zo houden", vertelt Lodewyck bij Het Laatste Nieuws.

De Evenepoel die we willen zien

Evenepoel lijkt momenteel op de renner die in 2024 bij zijn Tour-debuut meteen de derde plek opeiste. Zijn specifieke voorbereiding - zonder wedstrijden, met enkel trainingen en stages - lijkt zijn vruchten af te werpen.

🇫🇷 #TDF2026



A podium in Barcelona 🥉



With @EvenepoelRemco third on the Montjuïc climb, we were mixing it up with the GC favourites on the first day the Tour really came to life 💥



Go behind the scenes with us throughout the day 👉🏼 https://t.co/4C3mWOb5hG pic.twitter.com/sKJY5lZpZb — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) July 6, 2026

"Door de lange tijd die we in zijn voorbereiding hebben genomen, zien we opnieuw de Remco Evenepoel die we wíllen zien", zegt Lodewyck. "Die de draad terug kan oppikken waar hij hem destijds na de Tour en de Spelen een beetje was verloren."



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Evenepoel heeft progressie geboekt

"‘Laat ons eens opnieuw beginnen bij de basis’, besloten we. ‘En doen wat we móeten doen’. En dan merk je toch al wel de geboekte progressie. Met zijn vormpeil zit het alvast snor. Daar moeten hij en wij ons aan optrekken. Ongeacht wat straks het eindresultaat wordt."

Al het voorgaande doet dromen van een absolute topprestatie van Evenepoel, die vorig jaar uit koers verdween in de veertiende rit. Dit jaar staat hij schijnbaar scherper dan ooit in de Tour en lijkt hij klaar om te vlammen.

De grote vraag is dan of hij met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard kan wedijveren in het hooggebergte. Daar verloor onze landgenoot in het verleden meestal de strijd tegen de twee tenoren. Als hij die kloof kan dichten of kleiner kan maken, is er veel mogelijk.