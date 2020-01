Kenny De Ketele pakt samen met Nils Politt de eindzege in de Zesdaagse van Bremen

Kenny De Ketele heeft samen met de sterke Duitser Nils Politt de eindzege gepakt in de Zesdaagse van Bremen. Het is na 2016 en 2018 de derde eindzege voor De Ketele in de Duitse stad.

Wim Stroetinga en Marco Selenati begonnen de afsluitende ploegkoers met een voorsprong van één ronde op verschillende andere koppels. Het duo haalde niet het niveau van de voorbije dagen en zakte nog weg naar de vierde plaats in de einduitslag. Kenny De Ketele en Nils Politt stonden op de tweede plaats en pakten na enkele sterke nummers in de ploegkoers de eindzege. Theo Reinhardt en Morgan Kneisky en Andreas Graf en Marc Hester mochten mee het podium op. Moreno De Pauw eindigde samen met Leon Rohde als zesde, Bryan Boussaer sloot met Stephen Bradbury het rijtje als elfde koppel. 🏁 Resultat #SixdaysBremen

Endstand Profis nach 6. Nacht:

1 Kenny De Ketele / Nils Politt 🇩🇪

2 Theo Reinhardt 🇩🇪 / Morgan Kneisky

3 Andreas Graf 🇦🇹 / Marc Hester

> https://t.co/aYkiaTkBbG pic.twitter.com/z383OHz8v5 — LiVE Radsport (@liveradsport) January 14, 2020