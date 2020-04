Viviani denkt niet dat renners nog gevaar zouden vormen voor anderen: "Het aantal besmettingen neemt stilaan af"

Het zou nu niet zo lang meer mogen duren vooraleer de meeste renners in Europa op de baan kunnen trainen. In Spanje zou dat binnenkort wellicht mogelijk moeten zijn en in Italië is de piek ook achter de rug. Het geeft Elia Viviani goede hoop.

Italië werd enorm hard getroffen door het coronavirus, maar stilaan gaat het de betere kant uit. "Het aantal besmettingen neemt stilaan af en ik denk dat we onder strikte voorwaarden weer kunnen fietsen", verklaart Viviani aan de Franse krant L'Équipe.

GEEN GEVAAR VOOR ANDEREN

Zou zou Viviani in min of meer dezelfde omstandigheden terechtkomen als de renners in België, waarbij trainingstochten op de weg wel degelijk tot de mogelijkheden behoren. "Wielrenners kunnen makkelijk een paar uur in hun eentje de weg op en hun normale training oppikken. Daarmee vormen we geen gevaar voor anderen."

Trainen is één zaak, maar wedstrijden rijden is nog iets anders. Indien koersen dit najaar toegelaten is, wil men in elke grote ronde vasthouden aan een termijn van drie weken. Zo komt alles wel erg dicht op mekaar te staan. "Ik denk niet dat er renners zijn die alle drie de grote ronden zullen rijden. We zullen keuzes moeten maken, maar dat is niet erg. Het belangrijkste is dat we de wedstrijden weer gaan rijden."