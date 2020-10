🎥 Sven Nys kwam op WK e-mountainbike -gelukkig zonder erg- ten val in afdaling

Sven Nys weet nu ook wat het is op een WK e-mountainbike te rijden. Nys was één van de opvallende deelnemers aan het kampioenschap. Net als Tom Pidcock overigens, die weinig verrassend ook als winnaar de finish bereikte. Nys eindigde nog net in de top twintig.

En dat ondanks dat hij onderweg ten val was gekomen. Want zo'n WK e-mountainbike is heel erg uitdagend, bleek op het parcours in het Oostenrijkse Leogang. Daarbij is behendigheid één van de belangrijke aspecten. Wat dat betreft zit het bij Nys als ex-crosser wel snor, maar een elektrische fiets is natuurlijk wel iets anders dan een crossfiets.

Bij één van de afdaling op het vettige parcours kwam Nys toch in aanraking met de grond, zo blijkt uit een filmpje van Mountainbike.be. Het wiel van Nys gleed in een bocht een beetje weg en vervolgens bleef hij hangen aan het lint. Nys kon de wedstrijd nadien wel voortzetten. Hij eindigde negentiende en was ongetwijfeld een heuse ervaring rijker.