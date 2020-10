Frans Claes zet zijn beste resultaat ooit neer op WK mountainbike marathon

Frans Claes heeft het beste van zichzelf gegeven op een WK mountainbike. Voorbije weekend was het WK eliminator in Leuven, maar in het Turkse Sakarya vond het WK marathon plaats. Daar verdedigde Claes de Belgische kleuren en werd hij verdienstelijk achtste.

Het is de beste notering die Claes tot dusver wist te verwezenlijken op een WK mountainbike marathon. De titel ging naar de Colombiaan Leonardo Hector Paez. Bij de dames won de Zwitserse Ramona Forchini. Ariane Lüthi, de vriendin van Frans Claes, pakte brons.

LOODZWAAR PARCOURS

Claes had zelf gehoopt om de top tien te halen en bereikte dus zijn doelstelling. "Dit was echt iets voor de sterkere beren", vertelde Claes over het lastige kampioenschap. "Het was een loodzwaar parcours met beklimmingen tot boven de 25 procent. Je had wel weinig tijd voor recuperatie, dat speelde dan weer in mijn voordeel."

Zo lang mogelijk meegaan met de besten was de boodschap. "De benen voelden goed en ik kon vlot mee met de kopgroep. Die kopgroep werd stelselmatig uitgedund. En op het einde van de tweede ronde was ik er nog steeds bij. Ik zat in een groep van ongeveer 12 renners en toen ben ik echt beginnen geloven in die tiende plaats." Het werd dus zelfs positie acht. Op 11 november is het de Frans Claes Classic, een mountainbiketocht in Hoegaarden.