Virtuele Zesdaagse van Gent op komst en ook u kunt meedoen!

Door het coronavirus komt er geen Zesdaagse van Gent zoals we die kennen dit jaar. Wel is er een alternatief op poten gezet: er komt een virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. Die gaat door van 17 tot en met 22 november. De inschrijvingen lopen al.

Het concept is dat iedereen die dat wil zich kan inschrijven en een fietspartner kiest. De bedoeling is om elke dag een bepaald minimum aantal kilometers te fietsen, buiten op de weg of op de rollen. Dat minimum varieert van dag tot dag, van 25 tot 66 kilometer.

Het duo dat na zes dagen de meeste kilometers heeft afgelegd zal gekroond worden tot Keizer van de virtuele Zesdaagse van Gent. Inschrijven kan op virtueel.lottozesdaagse.be. Overigens: ook de profrenners en profrensters laten zich niet helemaal onbetuigd.

ONDER ANDERE KEISSE EN DE KETELE NAAR 'T KUIPKE

Zes renners en drie rensters trekken effectief naar 't Kuipke in een poging om de snelste rondetijd neer te zetten. Wie kan raden welke atleet hier in slaagt, krijgt een ticket met VIP-beleving voor de echte Zesdaagse van volgend jaar. De mannen die zich aan zo'n snelle ronde wagen zijn De Ketele, Hesters, Keisse, Thijssen, Van Den Bossche en Vergaerde. De vrouwen die hun beste beentje voorzetten zijn Bossuyt, De Wilde en Kopecky.