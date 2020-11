Winnares van wegrit in Madrid heeft nu ook goud beet in omnium op EK baanwielrennen

De Ceratizit Challenge, de vrouwelijke tegenhanger van de Vuelta, eindigde op 8 november in Madrid. Elisa Balsamo haalde het toen in een spannende groepssprint, voor Lorena Wiebes. Balsamo heeft haar goede vorm alvast meegenomen naar het EK baanwielrennen.

Dat is al enkele dagen bezig in het Bulgaarse Plovdiv en ook op de piste kan Balsamo er wat van. Dat heeft ze in het omnium nog eens gedemonstreerd. Balsamo was op dat nummer de beste van het hele deelnemersveld en schonk Italië zo een gouden medaille.

OOK NOG DE SPRINT OP VRIJDAG

De ziveren medaille ging naar het Verenigd Koninkrijk via de Britse Lauren Kenny. De Russische Maria Novolodoskaya eindigde derde in het omnium. Ook het omnium bij de mannen staat vrijdag nog op het programma, net als de sprint bij zowel mannen als vrouwen.

Zoek niet naar uitslagen van Lotte Kopecky, Jolien D'hoore of Nicky Degrendele in Plovdiv. Het EK gaat door zonder deelnemers uit België.