Team Great Britain zit als eerste aan vijfmaal goud op EK baanwielrennen

Na drie dagen is het Verenigd Koninkrijk, oftewel Team Great Britain, de primus op het EK baanwielrennen. De Britten hebben in totaal al vijf gouden medailles beet. Enkel Rusland komt wat dat betreft in de buurt. Matthew Walls heeft hierin een groot aandeel.

Nadat de Italiaanse Elisa Balsamo het omnium bij de vrouwen had gewonnen, waren de mannen aan de beurt. Matthew Walls bleek in het omnium de beste. Hij hield de Wit-Rus Karaliok en de Portugees Leitão af in de strijd om de Europese titel. Hierna won de Russische Anastasiia Voinova nog de sprint bij de vrouwen en de Duitser Maximilian Levy de sprint bij de mannen.

OOK AFVALKOERS GING NAAR WALLS

Zo komt Rusland aan vier gouden medailles, maar Groot-Brittanië doet nog beter met vijf Europese titels. Vier werden er behaald na een individueel nummer. Walls won immers ook al de afvalkoers. Elinor Barker deed hetzelfde bij de vrouwen. Neah Evans reed naar de overwinning in de individuele achtervolging bij de dames. Als ploeg was Team GB het best in de ploegenachtervolging bij de vrouwen.

Hiernaast verzamelde het Verenigd Koninkrijk ook al twee zilveren en een bronzen medaille. Het Verenigd Koninkrijk en Rusland zijn de enige landen die in totaal al acht medailles behaalden, maar de Britten hebben dus al één titel meer op zak.