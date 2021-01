Mountainbikerace viert jubileumeditie met Europees Kampioenschap Marathon

Het Europees Kampioenschap Marathon is in 2021 één van de belangrijke afspraken in het mountainbiken. Dit zal een wel zeer bijzonder kampioenschap worden. Het is namelijk meteen ook de jubileumeditie van The Raid Evolénard, een bekende race.

The Raid Evolénard is in de loop der jaren een klassieker geworden in de Marathon MTB-wereld en speelt zich af in het Zwitserse kanton Wallis. Dit jaar gaat de 25ste editie van The Raid Evolénard door. Dat zal gebeuren in de vorm van een kampioenschap: het Europees Kampioenschap. Het zal een tweedaagse worden op 19 en 20 juni. Op zaterdag kunnen de amateurs hun ding doen. Die avond is het aan de jeugdcategorieën om hun talent te laten zien. Zondag zijn de profs dan aan de beurt, met elite-en masterswedstrijden bij zowel de mannen als de vrouwen. NIEUW PARCOURS Voor deze editie is er speciaal ook een heel nieuw parcours uitgetekend. Zo zitten er een aantal nieuwe en zeer technische single tracks in.