Bondscoach geniet van spektakel in mountainbiken: "In alle omstandigheden goed"

Filip Meirhaeghe is deze week met de Belgische ploeg op de tweede manche van het mountainbiken in Nove Mesto.

Het mountainbiken zorgt voor het nodige spektakel. In de eerste manche in Albstadt speelde de hoge temperatuur veel renners parten. "Een goed voorbeeld was Rebecca McConnell bij de vrouwen”, zegt Meirhaeghe aan Sporza. Zij blies haar motor volledig op en zakte weg van plaats 3 naar plaats 21. Mathieu van der Poel had het ook voor, maar vond zijn ritme toch terug en dat is niet simpel. Chapeau."

Ook de prestaties van Tom Pidcock verdienen meer dan het nodige respect. "Dat was fenomenaal, iedereen was verrast. Pidcock heeft veel energie moeten verbruiken om heel snel vooraan te geraken. Gelukkig voor hem is de start in Nove Mesto dit weekend eerlijker. Er is veel meer plaats om op te schuiven."

Dit weekend verwacht Meirhaeghe eenzelfde scenario. "Ik verwacht dit weekend dan ook dezelfde namen vooraan te zien. In een week tijd zal er aan de top niet veel veranderen. Die toppers kunnen in alle omstandigheden goed uit de voeten. Ze zijn goed in het droge en in het natte."