Van der Poel ondanks prangende zege: "Had geen goede benen"

Vrijdag spurtte Mathieu van der Poel naar de zege in de sprintrace in Nove Mesto. Maar de beste benen had hij naar eigen zeggen niet.

Twee veldrijders maakten het mooie weer in Tsjechië want ook rastalent Tom Pidcock was van de partij. Pidcock en Van der Poel moesten in een sprint uitmaken wie de beste was. "Ik ken Tom al even, hij heeft me ook in het veld al serieus laten afzien zoals vandaag", vertelt Van der Poel.

De race van zondag zal belangrijker zijn voor zondag aangezien die race meetelt om punten te verzamelen voor de Olympische Spelen. "Het parcours ligt me goed. Vrijdag waren de benen niet al te best, hopelijk zondag wel. Vorige week was ik op vrijdag beter dan op zondag, hopelijk deze week omgekeerd", besluit Van der Poel.