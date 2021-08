Nederland heeft goud beet op de piste, Duitse vrouwen triomferen na nog eens verbetering van hun wereldrecord

Nederland heeft een eerste gouden medaille op de piste in de teamsprint. In de ploegenachtervolging bij de vrouwen is het dan weer Duitsland dat olympisch goud veroverde. Met nog eens een wereldrecord er bovenop. De Duitse dames hadden dat record nog maar pas verbroken.

Het trio Van den Bergy - Lavreysen - Hoogland heeft het waargemaakt voor Nederland in het baanwielrennen. Eindelijk pakt Oranje eens goud op de piste. In de teamsprint liep het prima in de finale voor Nederland, dat het opnam tegen Groot-Brittanië. De Britten zetten een zeer povere tijd neer, het was dan ook een koud kunstje voor de Nederlanders om hen te kloppen en naar de olympische titel te knallen. INDRUKWEKKEND DUITSLAND BIJ DE VROUWEN De Duitse vrouwen hebben er in de ploegenachtervolging een dijk van een wedstrijd opzitten. Het begon met het breken van het wereldrecord van Groot-Brittanië. Dat eigen wereldrecord werd dinsdag dan al eens verbeterd en dan moest de finale er nog aankomen. Daarin reden de Duitse rensters zowaar nog sneller: 4'04"249 is het nieuwe wereldrecord. Ook hier was Groot-Brittanië de verliezende finalist. Het was helemaal niet opgewassen tegen Brausse, Brennauer, Klein en Kröger, die liefst zes seconden sneller waren dan het team van Laura Kenny.