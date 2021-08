Nog vier Belgen in actie op de laatste dag van de Olympische Spelen

Zondag komen er nog vier Belgen aan bod op de slotdag van de Olympische Spelen in Tokio. Zit er nog een medaille in?

Drie van onze landgenoten komen in actie op de marathon. Dieter Kersten, Koen Naert en Bashir Abdi beginnen om middernacht aan hun loopnummer. Kan Abdi wat laten zien? Of schudt Naert iets uit zijn mouw?

De vierde Belg die nog in actie komt is Lotte Kopecky in het omnium van het baanwielrennen. Zij start om 3 uur Belgische tijd. Het is de bedoeling om de ploegkoers snel te vergeten en nu individueel te schitteren.

Om 13 uur start in Tokio de slotceremonie. Hopelijk heeft de slotdag nog een medaille in petto voor de Belgische ploeg.