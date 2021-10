Nederlandse wielerbond begaat flater, weet het, maar doet helemaal niets

De Nederlandse teamsprinters die Europees kampioen werden in Grenchen mogen niet naar WK baanwielrennen.

Volgens de regels van de internationale Wielerunie (UCI) mogen continentale ploegen enkel meedoen als hun land aan tenminste één wedstrijd in de Nations Cup heeft deelgenomen.

Onder andere door corona is dat er niet van gekomen. Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, Europees kampioen op de koppelkoers, mogen zo niet naar het WK van volgende week, schrijft NOS.

De Nederlandse wielerbond had nog gehoopt dat de sterke prestaties op het EK toch voor deelname zouden zorgen, maar de UCI was onverbiddelijk. De betrokken renners werden vanmorgen over het nieuws ingelicht.

“Dit is superzuur”, reageerde Havik bij de NOS. “Er wordt mij een kans op een wereldtitel ontnomen. En daar krijg je er niet vijf van in je carrière. Eerst wordt er beloofd dat je als Europees kampioen tóch nog naar het WK mag, dat zou de KNWU zwart op wit hebben gekregen van de UCI, maar een dag later is dat opeens niet meer zo. Ik vroeg nog aan de KNWU: zijn de regels wel goed gelezen?”

“Het is ergerlijk dat de bond nu de UCI de schuld wil geven”, gaat Havik verder. “Want ik roep al een half jaar tegen de bond: laat me nou naar Cali gaan, dan heb ik in elk geval deelgenomen aan een Nations Cup en dan voorkom je deze situatie.”