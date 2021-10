Wegen van Belgian Cycling en bondscoach baanwielrennen scheiden na elf jaar

Belgian Cycling gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach baanwielrennen. Liefst elf jaar werd die functie ingevuld door Peter Pieters, die onlangs nog zijn selectie voor het WK op de piste bekendmaakte. Dat WK zal zijn laatste grote opdracht worden.

Dat heeft Belgian Cycling aangekondigd. "Vanaf 2022 zal Peter Pieters niet langer fungeren als baancoach voor de nationale ploegen", klinkt het. "De technische staf van de federatie heeft beslist om de overeenkomst, die afloopt aan het eind van dit Olympische jaar 2021, niet te verlengen."

WERELDTITELS

De Belgische wielerbond benadrukt dat de lijst met topresultaten onder het bewind van Pieters lang is. Uitschieters waren de wereldtitel ploegkoers voor De Ketele en Van Hoecke in 2012 en voor Kopecky en D'hoore in 2017, de bronzen medaille van D'hoore op de Spelen van 2016 en de wereldtitel keirin voor Degrendele in 2018.

Er is echter gekozen voor een nieuwe wind in het pistewerk vanaf 2022. Belgian Cycling bedankt Pieters voor zijn inzet en de prestaties van de voorbije jaren.