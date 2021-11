Kenny De Ketele stuurde berichtje naar Cavendish: "Nog geen antwoord"

De Zesdaagse van Rotterdam in december moest het afscheid worden van Kenny De Ketele, maar de koers is ook dit jaar geschrapt.

Kenny De Ketele was niet echt verrast door het nieuws. “Ik voelde het aankomen”, zegt De Ketele aan Het Nieuwsblad. “Omdat ik er goed op voorbereid was, kan ik dit eigenaardige einde van mijn carrière makkelijk plaatsen. Al is het ergens doodzonde. Ik had graag Rotterdam met Niki Terpstra, die ik al vaak als tegenstander had, gereden.”

Winst op de Zesdaagse van Gent werd dus de afsluiter. “Ik won de wedstrijd waar alles voor iedere Belgische pistier begint. Het is het meest romantische verhaal dat ik me vooraf kon inbeelden.”

De koers werd echter ontsierd door de valpartij van Mark Cavendish. “Ik was rechtstreeks betrokken bij die val. Ik werd buiten mijn wil om weggekatapulteerd. Uiteindelijk heb ik ze van de baan gemaaid. Onvrijwillig. Ik voel me ergens schuldig, vooral omdat ik zelf niet gevallen ben. Liefst van al lag ik er minstens tussen. Ik ken Mark al van mijn vijftiende. Ik heb sowieso een goede band met hem. Ik heb hem een bericht gestuurd, maar kreeg nog geen antwoord.”