Joao Almeida krijgt het vertrouwen van UAE in de Giro

Joao Almeida krijgt de titelrol van UAE in de Giro. In 2020 was hij nog één van de smaakmakers in de Giro.

Het is voor Joao Almeida het eerste seizoen in het shirt van UAE en hij wordt direct het speerpunt in de Giro voor UAE. Met Pogacar die voluit voor de Tour de France gaat, krijgt Almeida volop zijn kans in de Giro.

Het is dan ook een ronde die hem ligt. Bij Quick Step werd Almeida ook al uitgespeeld in de Giro en hij ontgoochelde niet. In 2020 droeg hij twee weken de roze trui om uiteindelijk de Giro als vierde af te sluiten. In 2021 werd hij zesde.

Zowel Almeida als UAE hopen dat hij dit jaar een podiumplaats kan veroveren.

"De voorbereiding is heel goed verlopen", noteerde Sporza van Almeida. "Sinds mijn laatste wedstrijd heb ik op grote hoogte getraind in de Sierra Nevada met enkele teamgenoten en we hebben een uitstekende ploeg samengesteld."