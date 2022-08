🎥 Renner van Bora-Hansgrohe in tribunes gekatapulteerd op de piste, ook verwondingen bij mensen uit publiek

Op de piste heeft een verbijsterend incident plaatsgevonden, waarbij een renner van Bora-Hansgrohe bij betrokken was.

Matthew Walls koerst op de weg voor de Duitse formatie, maar vertegenwoordigde Team England op de Commonwealth Games. Tijdens de kwalificatie voor de 15 kilometer scratch kwam het in een bocht tot een vreselijke crash. Walls werd over de barrières in de tribune gekatapulteerd.

Dat zorgde voor uiterst spectaculaire beelden, zoals u hieronder kunt vaststellen. Ook meerdere andere renners kwamen ten val. Voor hen bleef het wel een kwestie van onderuit schuiven op de baan. De wedstrijd werd onmiddellijk stilgelegd.

De medische diensten kwamen ter plaatse en dat was nodig. Het in de tribunes belanden van Walls was ook gevaarlijk voor het publiek. Er moest een toeschouweer afgevoerd worden in een rolstoel en er werden tevens bloedwonden vastgesteld.