Lindsay De Vylder moet forfait geven voor het EK in München

Het EK Baanwielrennen in München komt eraan, maar dat zal zonder Lindsay De Vylder zijn. Hij moest forfait geven voor het EK. Bondscoach Kenny De Ketele vertelde dat aan Belga.

De Vylder kwam in de Ronde van Wallonië zwaar ten val. "Hij had enkele verwondingen in zijn aangezicht", zei De Ketele. De Vylder kon een tijdje niet trainen en kon de trainingen nog maar net hervatten. "We hebben zo lang mogelijk proberen te wachten om een beslissing te nemen. Uiteindelijk hebben we beslist om hem niet naar München mee te nemen. Het EK komt te vroeg voor hem."

"We willen ook geen risico's nemen met hem", ging De Ketele verder. "Hij is belangrijk voor de Olympische Spelen in Parijs. We willen dat hij volgend jaar topfit kan beginnen aan de kwalificaties voor Parijs."

De renner van Sport Vlaanderen-Baloise zou normaal de ploegkoers samen met Robbe Ghys rijden. Hij wordt vervangen door Fabio Van Den Bossche.