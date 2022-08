Bronzen Jules Hesters: "Op voorhand had ik voor dit resultaat getekend"

Jules Hesters zorgde voor een 2e medaille op het EK baanwielrennen op enkele uren tijd. In de afvalling reed hij naar brons.

Om het brons te halen moest Jules Hesters af en toe uitpakken met een manoeuvre, zodat hij niet uitgeschakeld zou zijn. "Op voorhand had ik nog tegen Robbe Ghys gezegd dat het me niet kon schelen of ik mijn sleutelbeen eraf zou rijden", zei Jules Hesters aan Sporza.

Op het einde was het vat af bij Hesters. "Op voorhand had ik getekend voor brons", ging hij verder. "Ik ben tevreden met mijn medaille. Ik ben erin beginnen geloven toen we nog met 5-6 renners waren. Vanaf dan ben ik op intuïtie beginnen rijden."

Hesters had ook lof voor winnaar Elia Viviani: "Het is geen schande om van hem te verliezen. Voor mij is het ook een hele eer om met hem op het podium te staan. Hij is misschien wel de beste baanwielrenner van deze eeuw."