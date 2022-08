Lotte Kopecky verovert haar 2e goud op het EK: "Ik had niet verwacht dat ik op deze manier zou kunnen winnen"

Lotte Kopecky won met overmacht de puntenkoers op het EK baanwielrennen. Achteraf sprak ze met Sporza.

"Eigenlijk wou ik vooral genieten van mijn regenboogtrui", zei Lotte Kopecky voor de camera van Sporza. "Ik had niet verwacht dat ik op deze manier zou kunnen winnen."

"Ik had schrik dat iedereen in mijn wiel zou zitten", ging Kopecky verder. "Maar ik zat meteen goed in de wedstrijd. Na mijn bonusronde kon ik de wedstrijd ook controleren." Kopecky won uiteindelijk met een straat voorsprong dankzij 2 bonusrondes.

"Op het einde moest ik niet per se de puntjes op de i zetten. Dus liet ik me uitbollen en kon ik me zo sparen voor het omnium. Ik weet niet of ik daar ook een gouden medaille zal winnen, maar ik zal wel met hetzelfde idee als in de puntenkoers starten", besloot Kopecky.