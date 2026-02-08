Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

Mathieu van der Poel houdt wel van verandering. Hij heeft het roer daarom nog eens omgegooid: zijn ski's heeft hij inmiddels weer ingeruild voor de golfclub.

Dat blijkt uit een foto op zijn Instagram Stories. Die laat zien dat Van der Poel zich ondertussen weer op de golfbaan heeft begeven. Dat is best opvallend, want op het einde van zijn veldritseizoen klonk het vooral alsof hij uitkeek om te gaan skiën. Dat deed hij dan ook onmiddellijk na het WK veldrijden. Een dag later werd hij al in Livigno gesignaleerd.

Daar was Van der Poel dus op skivakantie, samen met een groep vrienden en zijn vriendin Roxanne Bertels. Over de relatie tussen Mathieu en Roxanne heeft ook Adrie van der Poel zich ondertussen publiekelijk uitgelaten. Ongetwijfeld zal zij hem helpen om na een intensief veldritseizoen even weer de ontspanning terug te vinden.

Van der Poel vindt drang naar snelheid in de koers en het skiën

Daar helpt ook niet alleen het skiën bij, maar ook het golfen. Het is geen geheim dat dit twee hobby's zijn van Van der Poel. Dat is ook al een opmerkelijk gegeven, want het zijn toch twee totaal verschillende sporten. In het skiën moet het zo snel mogelijk gaan: dat heeft deze sport gemeen met de koers, we zien dus wel waarom het Mathieu zo bevalt.

Alle holes op een golfbaan afwerken, dat neemt dan weer juist heel veel tijd in beslag. Toch is het ontegensprekelijk dat Van der Poel in het golfen zich ook helemaal uit kan leven. Zijn ouders zijn al lang blij dat hij gaat golfen in plaats van met de motor te rijden, iets wat hij eerder ook wel graag deed en waar zijn omgeving wat ongerust over was.

Wachten op beslissing over Omloop

Lees ook... Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden›

Of hij nu aan het skiën of aan het golfen is: het hoofd van Van der Poel staat nog even niet naar de koers. Dat zal pas ten vroegste eind deze maand veranderen, als hij meedoet aan de Omloop. De beslissing over zijn deelname valt normaal een week voor de Vlaamse opener.