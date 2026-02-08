Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel houdt wel van verandering. Hij heeft het roer daarom nog eens omgegooid: zijn ski's heeft hij inmiddels weer ingeruild voor de golfclub.

Dat blijkt uit een foto op zijn Instagram Stories. Die laat zien dat Van der Poel zich ondertussen weer op de golfbaan heeft begeven. Dat is best opvallend, want op het einde van zijn veldritseizoen klonk het vooral alsof hij uitkeek om te gaan skiën. Dat deed hij dan ook onmiddellijk na het WK veldrijden. Een dag later werd hij al in Livigno gesignaleerd.

Daar was Van der Poel dus op skivakantie, samen met een groep vrienden en zijn vriendin Roxanne Bertels. Over de relatie tussen Mathieu en Roxanne heeft ook Adrie van der Poel zich ondertussen publiekelijk uitgelaten. Ongetwijfeld zal zij hem helpen om na een intensief veldritseizoen even weer de ontspanning terug te vinden.

Van der Poel vindt drang naar snelheid in de koers en het skiën

Daar helpt ook niet alleen het skiën bij, maar ook het golfen. Het is geen geheim dat dit twee hobby's zijn van Van der Poel. Dat is ook al een opmerkelijk gegeven, want het zijn toch twee totaal verschillende sporten. In het skiën moet het zo snel mogelijk gaan: dat heeft deze sport gemeen met de koers, we zien dus wel waarom het Mathieu zo bevalt.

Alle holes op een golfbaan afwerken, dat neemt dan weer juist heel veel tijd in beslag. Toch is het ontegensprekelijk dat Van der Poel in het golfen zich ook helemaal uit kan leven. Zijn ouders zijn al lang blij dat hij gaat golfen in plaats van met de motor te rijden, iets wat hij eerder ook wel graag deed en waar zijn omgeving wat ongerust over was.

Wachten op beslissing over Omloop

Lees ook... Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden
Of hij nu aan het skiën of aan het golfen is: het hoofd van Van der Poel staat nog even niet naar de koers. Dat zal pas ten vroegste eind deze maand veranderen, als hij meedoet aan de Omloop. De beslissing over zijn deelname valt normaal een week voor de Vlaamse opener. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

12:30
Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

11:45
De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

10:30
Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

09:40
Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

09:14
Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

08:50
Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

07:00
Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

20:30
"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

21:30
📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

20:00
Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

19:00
Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

18:30
🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

17:30
Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

17:00
Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

16:31
Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

16:00
Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

15:00
Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

14:00
Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

13:30
Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

13:00
Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

07/02
Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

07/02
Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

07/02
Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

07/02
Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

07/02
Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

07/02
De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

07/02
1
Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

07/02
Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

07/02
"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

06/02
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

06/02
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

06/02
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

06/02
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

06/02
Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

06/02
Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

06/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Cian Uijtdebroeks Florian Vermeersch Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Michael Vanthourenhout Grischa Niermann Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Tadej Pogacar Aniek Van Alphen Thibau Nys Marco Pantani Chris Horner Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Bart Wellens Jesse Vandenbulcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved