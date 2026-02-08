De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

José De Cauwer heeft toch al alles meegemaakt in de koers, zou je denken. Niet dus. Hij kon zijn ogen niet geloven op de cross in Middelkerke.

De Cauwer was zaterdag aanwezig aan de kust om de laatste manche van de Superprestige te volgen. Dat is vaak een cross met aparte taferelen, omdat de eindzege van een klassement daar nog op het spel staat. Ook dit jaar was het weer prijs. Bij de mannen was het verloop nog eerder logisch, maar de vrouwencross tartte alle verbeelding.

Vooraf werd gedacht dat Aniek van Alphen de eindzege niet kon kwijtspelen. Ze had de pech dat Amandine Fouquenet een superdag kende en verrassend Ceylin del Carmen Alvarado achter zich liet. Dan nog was het voor Van Alphen voldoende om in de top 8 te eindigen. De Nederlandse beleefde zo'n off-day dat een helse klus werd.

Ploegenspel reddingsboei voor Van Alphen

Van Alphen had wel nog een reddingsboei. Ze rijdt voor Seven Racing, een ploeg uit de stal van de Roodhoofts. Er reden nog wel wat veldrijdsters voor haar die in dienst van de Roodhoofts rijden. Teamgenote Annemarie Worst nam haar op een gegeven moment op sleeptouw, om haar vervolgens voor te laten. Dat was echter nog niet genoeg.

Inge van der Heijden reed nog veel verder voorop en liet zich ook helemaal uitzakken, om zo achter Van Alphen te belanden in de uitslag. Van Alphen bereikte de finish als achtste. Net als Fouquenet eindigt ze met 91 punten in de Superprestige, maar Van Alphen werd tot eindwinnares gekroond omdat ze meer manches gereden heeft.

De Cauwer zag zoiets nog nooit

De Cauwer stond bij PlaySports perplex van dit hele schouwspel. "Nu heb ik al veel gezien, maar wat ik hier gezien heb... Het is de eerste keer dat ik zoiets zie." Hij is in de koers nochtans altijd de grote voorstander van het slim aan te pakken, maar de manier waarop was in Middelkerke op zijn zachtst gezegd memorabel. "Het lag er vingerdik op."