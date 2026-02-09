Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

Er wordt grondig nagedacht over het programma van Wout van Aert. Een volledig Vlaams openingsweekend zal hij wellicht niet rijden.

Voor alle duidelijkheid: Visma-Lease a Bike heeft ook nooit gecommuniceerd dat dit wel het geval zou zijn. Bij de voorstelling van het voorlopige programma van Van Aert werd duidelijk dat hij zijn wegseizoen zou beginnen met de Omloop op 28 februari. De Strade Bianche werd ook vermeld, maar die koers staat een week later op de kalender.

Over de dagen tussen de Omloop en de Strade Bianche werd met geen woord gerept. Het was mogelijk dat Van Aert in die periode geen koersen zou rijden, maar het kon uiteraard ook nog dat er hier en daar wel een koers bij zou komen op zijn programma. Dat lijkt nu het geval te zijn: de Samyn Classic heeft goede papieren om hem te mogen verwelkomen.

Keuze tussen Kuurne en Samyn

Grischa Niermann, ploegleider bij Visma-Lease a Bike, laat aan WielerFlits weten dat een deelname van Van Aert aan de Samyn Classic overwogen wordt. "Voor nu staat, wat Wout betreft, alleen de Omloop vast. Daarna gaan we bepalen of we nog een wedstrijd toevoegen voor de Strade. En of dat dan Kuurne-Brussel-Kuurne of Le Samyn is."

Het wordt dus Kuurne-Brussel-Kuurne of Samyn: sowieso zal Van Aert die twee koersen niet allebei rijden. Niermann laat doorschemeren dat beide koersen nog evenveel kans maken om Van Aert aan de start te krijgen. Bij het doorgaans goed geïnformeerde Pro Cycling Stats is de Samyn Classic echter opgenomen in Wouts programma.

Van Aert in openingsweekend wellicht enkel in Omloop

Lees ook... Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"›

De voortekenen lijken dus te wijzen op deelnames aan de Omloop en de Samyn Classic, alvorens Van Aert in maart richting Italië trekt. Dat zou dus betekenen dat hij geen volledig Vlaamse openingsweekend rijdt en Kuurne links laat liggen.