Nicky Degrendele baalt na haar 4e plaats: "De meest ondankbare plaats"

Nicky Degrendele moest tevreden zijn met een 4e plaats. Voor de camera van Sporza klonk ze ontgoocheld.

Het was net niet voor Nicky Degrendele in de finale van de keirin op het EK baanwielrennen in München. "De Oekraïense kwam nog net over mij", zei ze aan Sporza. "Ik had haar totaal niet zien aankomen. Die 4e plaats is gewoon de meest ondankbare plaats."

"Ik heb gedaan wat ik kon", ging Degrendele verder. "Maar het was niet goed genoeg en ik was niet sterk genoeg. Vanochtend had ik ook veel zenuwen, maar ik kreeg genoeg steun van thuis en het team."

Ook keek Degrendele al verder. Over 2 maanden is het WK. "Dat is het belangrijkste doel. Ik kan daar nog verder naar toewerken en het team trots maken."