Lotte Kopecky voert de selectie voor het WK baanwielrennen aan

Belgian Cycling heeft zijn selectie voor het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines in Frankrijk bekendgemaakt. Lotte Kopecky voert de selectie aan.

Vanaf 12 tot en met 16 oktober gaat het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines door. Belgian Cycling maakte al een week op voorhand zijn selectie bekend.

Lotte Kopecky is het speerpunt binnen de selectie. Ze pakte op het afgelopen EK goud in de afvalling en de puntenkoers. Ook is ze de huidige wereldkampioene in de puntenkoers. Verder is er bij de vrouwen ook nog Nicky Degrendele. Zij is de enige die in sprintnummers zal uitkomen. Daarnaast zijn er ook nog Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq en Marith Vanhove.

Bij de mannen zitten Thibaut Bernard, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche, Noah Vandenbranden en Brent Van Mulders in de selectie. Normaal zou ook Robbe Ghys afzakken naar Frankrijk, maar hij haakte door een blessure af.