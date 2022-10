Vice-Europees kampioen puntenkoers Robbe Ghys is er niet bij op het WK baanwielrennen door een blessure

Robbe Ghys zal er op het WK baanwielrennen in Parijs (12-16 oktober) niet bij zijn.

Robbe Ghys (25) maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media dat hij niet deelneemt aan het WK in Parijs.

"Vanwege mijn knieblessure, waardoor ik niet heb kunnen trainen en presteren op een hoog niveau, heb ik samen met mijn trainer en coach besloten dat ik er bij de komende wereldkampioenschappen in Parijs niet zal bij zijn. Ik zal wat rust nemen en mijn knie laten herstellen. Ik zie jullie allemaal bij de Zesdaagse van Gent". De Zesdaagse in Gent vindt plaats van 15 tot 20 november.

Op het WK had Ghys een mooie kans op een medaille na zijn zilver in de puntenkoers en het brons met Fabio Van den Bossche in de ploegkoers op het voorbije EK in augustus.