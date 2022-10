Lotte Kopecky maakt halfweg het omnium nog kans op een medaille ondanks slechte scratch

Na haar gouden medaille in de afvalling donderdag neemt Lotte Kopecky nu deel aan het omnium.

Het omnium op het WK baanwielrennen bestaat uit vier onderdelen: de scratch, de tempo race, de afvalling en de puntenkoers. Lotte Kopecky was niet voorzien voor het omnium, maar ze vervangt Shari Bossuyt die nog niet volledig hersteld is van haar hersenschudding.

In het eerste onderdeel, de scratch, ging Kopecky goed mee in het peloton, maar op het einde liep het mis. Na een duw van een Ierse concurrente eindigde ze 19de in de scratch.

In de temporace, een wedstrijd van 7,5 kilometer werd Kopecky tiende. Als Kopecky een goeie afvalling en puntenkoers rijdt, onderdelen waar ze al wereldkampioen in werd, is een medaille (en het goud) nog mogelijk. Voorlopig staat Kopecky veertiende in het klassement.

De afvalling wordt rond 19u30 gereden, de puntenkoers rond 21u.