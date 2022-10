Geen nieuwe medaille voor Lotte Kopecky: ze eindigt 4e in de puntenkoers

Lotte Kopecky heeft geen nieuwe medaille op het WK gehaald. In de puntenkoers eindigde ze 4e.

Na de afvalling, het omnium en de ploegkoers reed Lotte Kopecky op de slotdag de puntenkoers. Ze ging voor een 3e (gouden) medaille.

Bij de 1e sprints sprokkelde Kopecky 3 punten. Daarna kwam ze minder in het stuk voor, maar in de 2e helft van de wedstrijd reden 7 rensters met onder meer Kopecky rond. Tegelijkertijd nam Kopecky ook een sprint mee. Daardoor kwam Kopecky op plaats 3 met 28 punten.

In de finale ging de Deense Julie Leth nog eens rond. Zo kwam zij aan de leiding en stond Kopecky buiten de medailles. Maar in de laatste ronden zette Kopecky nog eens alles op alles. Ze reed met 3 andere rensters nog eens rond, maar in de eindsprint zat ze te ver. Daardoor viel Kopecky net uit de medailles. Ze eindigde 4e en op 1 punt van brons. Het goud was voor de Britse Neah Evans.