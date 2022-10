Overzicht veldritten zondag: Štybar wint nu wel in Slowakije, Kamp sterker dan Belgen in Oisterwijk en Belg wint in Zweden

Er werd zondag niet alleen in Amerika in het veld gedoken. Ook in Europa stonden heel wat crossen op het programma.

In de Grand Prix Dohnany 2 was Zdeněk Štybar nu wel sterker dan Ward Huybs. Hij hield aan de streep drie seconden over op Belg die hem zaterdag nog klopte in de Grand Prix Dohnany 1. Seppe Rombauts eindigde dit keer op plek vijf na zijn derde plek zaterdag.

GP Oisterwijk

In Nederland was de Nederlander Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) de sterkste. Hij klopte de Belgen Jens Adams en Witse Meeusen (Pauwels Sauzen-Bingoal). Met Emiel Verstrynge (Crelan-Firstads) en Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) eindigden er in totaal vier Belgen in de top vijf.

Stockholm cyclocross

In Zweden was Arne Baers (Tormans) de sterkste. Hij klopte de Nederlander Koen van Dijke en de Zweed David Eriksson. Zaterdag was Baers ook al de winnaar in de CX Täby Park voor de Zweede Eriksson. Bij de vrouwen werd Suzanne Verhoeven tweede in Stockholm en won ze zaterdag in Täby Park.

Internationales Radquer Steinmaur

In Zwitserland was thuisrijder Kevin Kuhn (Tormans) de beste. De Belg Anton Ferdinande (Deschacht-Hens-Maes) werd tweede. Een andere Zwitser, Finn Treudler, was derde.