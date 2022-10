Bondscoach Kenny De Ketele onthult het geheim van het succes op het WK piste

België telde op het WK baanwielrennen 4 medailles. Bondscoach Kenny De Ketele was te gast in De Tribune van Sporza.

"We reden met een groter verzet op het voorbije WK", vertelde bondscoach Kenny De Ketele in De Tribune. "Maar met welk verzet ga ik niet zeggen. De concurrentie luistert mee.

"Ik kan wel iets over de ploegenachtervolging zeggen", ging De Ketele verder. "Vorig jaar reden we met 62 tanden vooraan en 15 achteraan. Dit jaar was dat met 63 tanden vooraan en 14 achteraan. De renners waren dezelfde en we waren 10 seconden sneller."

"Vroeger hinkten we achterop en reden we altijd op een kleinere versnelling. Terwijl de versnelling van de andere landen alsmaar groter werd. De uiteindelijke omslag komt onder meer door Tim Carswell. Hij werkte bij Nieuw-Zeeland ook met grote verzetten. We schrokken toen hij de nummers benoemde", besloot De Ketele.