🎥 'Keizer van't Kuipke' Iljo Keisse geeft pisteles aan Olympisch kampioen Bart Swings

Hij rijd deze week nog zijn laatste Zesdaagse, eerder leerde hij nog de kneepjes van het vak aan Bart Swings.

Iljo Keisse begint dinsdag aan zijn laatste Zesdaagse van Vlaanderen-Gent voor hij op wielerpensioen gaat. Bart Swings pakte op de Winterspelen in januari nog goud op de massastart. Swings is ook een fervent fietser en wou wel eens proeven van de piste.

De video begint met Swings die toekomt op de wielerpiste en meteen onder de indruk is. Keisse en De Buyst werken een van hun laatste trainingen af en Swings lijkt zich het al te beklagen. "Een stuk steiler dan ik dacht. Ik word nu al nerveus. Waar ben ik aan begonnen eigenlijk."

Keisse zelf beseft dat Bart Swings geen normale leerling is. "Ik ga dat toch op mijn palmares kunnen zetten, hé. Een olympisch kampioen op de piste leren fietsen." Nadien is Swings toch onder indruk. "De eerste keer dat we naar boven gingen, dacht ik echt, wat is dit? Maar zodra ik achter hem reed durfde ik wel ineens meer."

