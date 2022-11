Eerste ploegkoers in Zesdaagse van Gent al meteen opgeschrikt door zware val Stijn Steels

Stijn Steels (33) moest afgevoerd worden na zijn val.

De eerste avond van de Zesdaagse van Gent is meteen opgeschrikt door een zware valpartij. De eerste ploegkoers werd al na 5 minuten stil gelegd na een zware valpartij. Stijn Steels, Fabio Van den Bossche en Jules Hesters waren erbij betrokken.

Stijn Steels was er het zwaarst aan toe en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis onder luid applaus van het publiek. Steels was wel bij bewustzijn, maar het vervolg van zijn Zesdaagse in Gent lijkt hoogst onzeker.

Steels (Quick-Step Alpha Vinyl) rijdt in Gent samen met de Zwitser Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck). Steels (33) is nog op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij geen nieuw contract kreeg bij de ploeg van Patrick Lefevere. Iljo Keisse stak hem alvast een hart onder de riem.

Kleine update: ik lig nu nog te wachten op spoed voor verdere onderzoeken. Ik kan tenen/voeten vlot bewegen, maar mijn rug zit muurvast. Bedankt alvast voor alle lieve berichtjes! — Stijn Steels (@StijnSteels) November 15, 2022