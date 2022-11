Fabio Van den Bossche neemt met Nederlander de leiding over in Gentse Zesdaagse met einde in zicht

Andere namen aan de leiding in de Gentse Zesdaagse. Fabio Van den Bossche en zijn Nederlandse partner Yoeri Havik hebben een slag kunnen slaan.

Niet langer Robbe Ghys en Lindsay De Vylder aan kop dus in 't Kuipke. Zij zijn hun koppositie kwijtgespeeld doordat Van den Bossche en Havik in de spectaculaire ploegkoers een ronde voorsprong wisten te pakken. Ook al is het puntentotaal van die laatste twee nog lager dan dat van Ghys/De Vylder (243 tegenover 265), toch komt het zo tot een wissel van de macht in de Zesdaagse.

KEISSE EN DE BUYST OOK OP 1 RONDE

Iljo Keisse legt in zijn laatste Zesdaagse met Jasper De Buyst even beslag op een derde plaats, maar die werd hun uiteindelijk afgenomen door Hesters/Teutenberg. Goed nieuws wel voor beide duo's: ze naderen allebei tot op één ronde van Van den Bossche en Havik.

Het is dus het Belgisch-Nederlandse duo dat de leidersplaats zal verdedigen op de laatste avond van de Zesdaagse van Gent.