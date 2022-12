Afscheidnemende Niki Terpstra kan nog een keer vieren in Zesdaagse van Rotterdam, De Vylder/Hesters op podium

Wat een afscheid voor Niki Terpstra! Aan het eind van de Zesdaagse van Rotterdam kon hij vieren samen met zijn landgenoot Yoeri Havik.

Terpstra en Havik deden van in het begin mee voor de prijzen in de Wooning Zesdaagse, maar de Belgen Lindsay De Vylder en Jules Hesters waren taaie klanten. Deze twee duo's begonnen met evenveel punten aan de slotdag van de Zesdaagse. Ook Viviani en Hoppezak maakten nog kans op de overwinning.

De Vylder en Hesters gingen verder met wat ze deze week al aardig deden: punten sprokkelen. Daardoor gingen ze als leiders de afsluitende ploegkoers in. Net als Viviani en Hoppezak werden ze in die ploegkoers echter op een ronde gereden door Terpstra en Havik.

AFSCHEID IN STIJL

Dat gaf de doorslag in. De Vylder en Hesters verzamelde de meeste punten: 414 eenheden. Viviani en Hoppezak kwamen met 400 punten het meest in de buurt. Geen van deze duo's wonnen echter in Rotterdam, want Terpstra en Havik (384 punten) eindigden met een ronde voorsprong. Een afscheid in stijl dus voor Terpstra, die stopt met profwielrennen. De Vylder/Hesters eindigde dus op plek 2, Viviani/Hoppezak op plek 3.