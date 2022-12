Iljo Keisse met pensioen maar duikt nog op voor dernyrace ter ere van ex-ploegmaat Terpstra en wint die dan ook

Iljo Keisse is al met wielerpensioen. Maar toch nog niet helemaal, zo blijkt. Het is aan Niki Terpstra om deze week zijn afscheid aan de koers te vieren en daar hoort een dernyrace bij waar ook Iljo Keisse voor opdaagde.

Iljo Keisse heeft zelf nog maar net zijn eigen afscheid als actief wielrenner gevierd in het Gentse Kuipke tijdens 'Merci Iljooo'. Al betekent dat dus niet dat de fiets nu een tijd lang aan de kant blijft. Keisse was in de Ahoy in Rotterdam één van de deelnemers in de dernyrace ter ere van de afscheidnemende Niki Terpstra.

De twee hebben vroeger uiteraard met mekaar in de ploeg gereden. Sowieso heeft ook Keisse zelf goede herinneringen aan Rotterdam, waar hij liefst vijf keer de Wooning Zesdaagse wist te winnen. De piste daar ligt hem nog altijd uitstekend, zo blijkt.

'Als ik hier nu toch ben, kan ik evengoed proberen te winnen', moet Keisse gedacht hebben. Want jawel, in de dernyrace stond er geen maat op hem. Nog een laatste kunststukje dat de Gentenaar toevoegt aan zijn carrière.