Schorsing vice-Olympisch kampioen en vicewereldkampioen in het mountainbiken opgeheven

De schorsing van Mathias Flückiger is opgeheven. Eerder dit jaar werd hij geschorst, omdat het product Zeranol in zijn lichaam werd gevonden.

Begin juni vonden de dopingautoriteiten het product Zeranol in het lichaam van Mathias Flückiger. Dat is een anabool die de groei van het lichaam bevordert. De mountainbiker werd op non-actief gezet.

Meer dan een half jaar later kwam de Zwiterse antidopingautoriteit met goed nieuws voor Flückiger. De schorsing van de Zwitser werd opgeheven. Ze kwamen tot de conclusie dat er door de lage concentratie die in zijn lichaam werd gevonden, geen sprake van valsspelen was.

Flückiger reageerde in een persbericht: "Ik kijk al uit naar 2023 en wil opnieuw wedstrijden rijden. Door mijn schorsing moest ik het EK en WK missen en zakte ik ook van plaats 3 naar 24 op de wereldranglijst. Daardoor zal ik een lagere startpositie hebben."

Op de Olympische Spelen in Tokio pakte Flückiger na Tom Pidcock het zilver. Ook werd hij in 2019, 2020 en 2021 vicewereldkampioen.