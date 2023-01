Belgisch kampioen Jens Schuermans verandert na zes jaar van ploeg en van fiets

De Belgische kampioen zit in het nieuw.

Jens Schuermans (29) is momenteel een van de beste Belgische mountainbikers. Vorig seizoen behaalde hij in de Olympische discipline van het mountainbiken, de cross country, drie keer de top tien in een Wereldbeker.

Ook dit jaar zal hij deelnemen aan die Wereldbekers, maar doet dat wel voor een andere ploeg en op een andere fiets. Na zes jaar bij Scott - Creuse Oxygène gaat hij nu voor Giant Factory Off-Road Team rijden.

Bij zijn nieuwe ploeg krijgt Schuermans enkele ploegmaten met de Fransman Antoine Philipp, de Zwitser Alexandre Balmer en de Canadees Carter Woods