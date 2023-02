EK baanwielrennen: Noah Vandenbranden rijdt Belgisch record, Lotte Kopecky moet achtervolgen in het omnium

Op een nieuwe dag op het EK baanwielrennen zijn Noah Vandenbranden en Lotte Kopecky Belgen om in de gaten te houden.

Vandenbranden kwam net als Brem Deman in actie tijdens de kwalificaties van de individuele achtervolging. Eerst was Deman aan zet en die deed het beter dan de Litouwer Adomaitis: een tijd van 4'18"242 was op dat moment goed voor een tweede plek. Er moesten natuurlijk nog wel heel wat toppers aankomen op dat moment.

Vandenbranden moest zijn achtervolging ook nog rijden en die greep meteen zijn kans om het Belgische record aan te scherpen. Dat komt nu op 4'12"112 te staan. Daarmee klopte Vandenbranden de Nederlander Megens. Sterker nog: onze landgenoot was de beste na 14 deelnemers. Vandenbrande viel nog wel terug naar plek 8, waardoor hij ondanks zijn record de finale niet haalt.

KOPECKY MOET INHALEN

Eerder op de dag was bij de vrouwen het omnium van start gegaan, met de scratch als eerste onderdeel. Europees kampioen afvalling Lotte Kopecky begon daar met veel vertrouwen aan. Een tweede medaille op dit EK krijgt ze alleszins niet cadeau. Kopecky kwam in de scratch te vroeg op kop en moest het aan het eind van dit nummer stellen met een elfde plek. Achtervolgen geblazen dus in de temporace, afvalling en de puntenkoers.