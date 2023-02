Filippo Ganna pakt op het EK goud in de ploegenachtervolging, maar heeft hogere doelen: "Remco Evenepoel heeft me gemotiveerd"

Filippo Ganna heeft opnieuw een Europese titel op de piste gepakt. Deze keer was het in de ploegenachtervolging, maar zijn belangrijkste doelen liggen op de weg.

Het was al de 20e medaille op een piste voor Filippo Ganna en zijn 10e gouden. Samen met Francesco Lamon, Manlio Mori en Jonathan Milan zetten ze in de EK-finale van de ploegenachtervolging een tijd van 3'47"667 neer. Zo klopten ze Groot-Brittannië.

Ook is er nog de individuele achtervolging, maar die laat Ganna links liggen. Hij focust zich in 2023 vooral op de weg. Zo trainde hij extra om beter bergop te kunnen rijden. Een van zijn belangrijkste doelen wordt uiteindelijk de Giro. Daar zal hij in de openingstijdrit een gooi naar de roze trui doen.

"Daar wordt Remco Evenepoel een van mijn belangrijkste concurrenten, maar hij heeft me gemotiveerd. Nadien zal ik vooral voor het klassement van Geraint Thomas rijden", vertelde Ganna aan La Gazzetta dello Sport.

Naast de Giro wil de Italiaan ook schitteren in de voorjaarsklassiekers: "Ik heb op de weg nog veel doelen te bereiken en mijn 1e gedacht gaat naar de klassiekers: Gent-Wevelgem, Milaan-San Remo en vooral ook Parijs-Roubaix."